Haiko Grün möchte Ortsbürgermeister in Hargesheim bleiben: „Mittendrin und nahe dran!“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich

Zu meiner Person

Mein Name ist Haiko Grün, ich bin 46 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn (9 Jahre) und eine Tochter (5 Jahre). Als Dipl.-Wirtschaftsinformatiker (FH) arbeite ich bei einer Vermögensverwaltung. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport und drücke unseren Mannschaften auf dem Wissberg die Daumen. Ein Highlight im vergangenen Jahr war die letzte Etappe auf dem Jakobsweg mit meiner Ankunft in Santiago de Compostela und Fisterra.

Mein politischer Werdegang

Seit 2019 bin ich Ortsbürgermeister in Hargesheim und bei der freien Wählergruppe „Bürger für Hargesheim“ aktiv.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

Begonnene Projekte sollen erfolgreich zu Ende gebracht werden. Dazu gehören bspw. die Entlastungsstraße „ADS-K49“ und die Ausweisung des Neubaugebiets auf dem Straußberg. Die Sanierung der Gräfenbachhalle steht an – der Förderantrag ist gestellt – und Kita und Grundschule sollen eine PV-Anlage erhalten. Weiterhin möchte ich die Bürgerinnen und Bürger umfangreich informieren, sei es über Social Media/Mein-Ort-App oder klassisch über das VG-Informationsblatt oder die Neujahrszeitung. In den letzten fünf Jahren haben wir viel gestaltet. Bspw. wurden der Krokodilspielpatz und der Höhenplatz Herrnacker aufgewertet, der Kreisverkehr an der Arthur-Rauner-Straße wurde gebaut und ein Fahrradparcours errichtet. Hargesheim ist ein Ort zum Wohlfühlen – und das soll auch in Zukunft so bleiben.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Die Neugestaltung des Rathaus- und Dorfplatzes möchte ich angehen und dabei die Bürgerinnen und Bürger einbinden – gerne durch einen Ideenwettbewerb. Darüber hinaus wäre eine Erweiterung des Sportgeländes auf dem Wissberg sinnvoll um bspw. einen Hundeplatz, ein Basketballfeld, ein Trainingsfeld und Parkraum zu schaffen. Gut finde ich die Idee, dass die Gemeinde Privatleute bei der Pflanzung eines Baumes unterstützt.

Das sind meine Ecken und Kanten

Ich möchte manchmal etwas geduldiger sein.

Das ist mein politisches Motto

Mittendrin und nahe dran!

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.