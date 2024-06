Hahn Fred ist verschwunden: In Pfaffen-Schwabenheim aus Gehege gestohlen

Der Hahn Fred ist verschwunden. Er wurde laut Polizeibericht vermutlich am Mittwochabend beziehungsweise in der Nacht auf Donnerstag aus einem Hühnergehege der Grundschule Pfaffen-Schwabenheim gestohlen.

Anzeige

In dem Gehege befanden sich noch mehrere Hennen, der Fred war erst am Dienstag in sein neues Zuhause eingezogen. Am Donnerstagmorgen stellte jedoch die Schulleiterin fest, dass sich Fred nicht mehr in dem Gehege befindet.

Wie die Polizei berichtet, wies das Gehege keine Beschädigung auf, sodass davon auszugehen ist, dass jemand das Gehege geöffnet hat. In der Vergangenheit sei es laut der Schulleitung vermehrt zu Vandalismus gekommen. Auch seien in der Vergangenheit bereits mehrfach die dortigen Hühner durch unbekannte Personen freigelassen worden. Bisher sei jedoch noch kein Tier verschwunden. red

Die Polizei in Bad Kreuznach sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Hahnes oder zu den Tätern machen können, und bittet um Hinweise unter Tel. 0671/881 10.