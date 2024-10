Plus Hackenheim Hackenheimer Bürgerinitiative geht auf die Barrikaden: 2404 Fahrzeuge an einem Tag in Tempo-30-Zone Von Josef Nürnberg i „Runter vom Gas“ fordert die BI Bosenheimer Straße. Wie das umgesetzt werden kann, wurde nun erneut erörtert. Foto: Josef Nürnberg 2404 Fahrzeuge durchfahren in zwölf Stunden die Bosenheimer Straße in Hackenheim. Die Bürgerinitiative (BI) „Bosenheimer Straße“, die sich zu einer Kundgebung mit Politikern traf, fordert gezielte Maßnahmen seitens der Politik. Die Entscheidung liegt beim Ortsgemeinderat. Lesezeit: 2 Minuten

„2404 Fahrzeuge an einem Tag in den Herbstferien ist einfach zu viel“, sagt BI-Sprecher Bernhard Podskalsky. Zumal sich kaum einer an das Tempolimit von 30 km/h halte. Wenn Mitglieder der Initiative selbst langsam fahren, reagierten Fahrer nachfolgender Autos mit unschönen Handzeichen. Eine Anwohnerin wähnt sich täglich auf dem Nürburgring, wenn ...