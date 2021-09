Gymnasiasten wählten die AfD ab

Die Kirner Gymnasiasten haben gewählt. Und sie können zufrieden und auch ein bisschen stolz auf ihre Wahl sein. Seit gut 20 Jahren macht das Gymnasium bei der Schülerwahl mit, und die Schüler legen auch größten Wert darauf, sagt Oberstudiendirektor Kai Heß, der die Wahl innerhalb des Leistungskurses Sozialkunde betreut. „Die Schüler fragen schon danach, wenn im Internet die Schülerwahlen angekündigt werden und Kirn noch nicht aufgeführt ist“, freut sich Heß über das Interesse. Im Grunde war es für die 280 Schüler der Klassen 9 bis 13 eine Pflichtveranstaltung – nur wer krankheitsbedingt fehlte, stimmte nicht ab. Es gab durchaus Fragen nach einer Wahlpflicht, aber notfalls konnte man die Wahl ungültig machen. Davon machten nur 13 Schülerinnen und Schüler Gebrauch. Interessant war bei der Auswertung am Sonntagabend die „Punktlandung“ der Schüler beim SPD-Zweitstimmenergebnis auf Bundesebene. Im Vergleich mit der realen Kirner Wählerschaft straften die Schüler aber sowohl die Sozialdemokraten (Schüler 26,4, Kirner Wähler 35,0) wie auch die CDU ab (Schüler 10,4, Kirner 19,3 Prozent). Dafür gewann Julia Klöckner am Gymnasium das Direktmandat knapp vor Joe Weingarten. Grüne und FDP schnitten bei den Gymnasiasten weitaus besser ab, die Linken schafften es noch locker über die 5-Prozent-Hürde. Eine satte Schlappe gab es aber für die AfD am Gymnasium. Gerade einmal 0,8 Prozent gab es für die Alternative. Das waren zwei Schüler. Die Kirner Urnenwähler votierten mit 19,8 Prozent für die AfD, bei den Kirner Briefwählern war immerhin die CDU noch die zweitstärkste Partei.