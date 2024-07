Plus Bad Kreuznach

Gym10 will das Günstigste in Bad Kreuznach sein: Ein neues Fitnessstudio lässt bald die Muskeln spielen

i Patrizia Tuminello, Regionalleiterin bei „Gym10“, hat dem „Oeffentlichen“ das neue Fitnessstudio vorgestellt. 90 Geräte stehen den Besuchern hier für Kraft- und Kardiotraining zur Verfügung. Fotos: Markus Kilian Foto: Markus Kilian

800 Quadratmeter Fläche, 90 Trainingsgeräte und jeden Tag 24 Stunden lang geöffnet: Damit will das neue Fitnessstudio in der Bad Kreuznacher Wilhelmstraße, gegenüber der Volkshochschule, punkten, das am Samstag, 13. Juli, ab 10 Uhr seine Pforten öffnet.