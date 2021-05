Gutscheinsystem für Bad Sobernheimer Einzelhandel: Projekt Felkecard macht sich schon bezahlt

Am 20. Mai 2020 gingen die ersten Gutscheine der Felkecard über den Tresen – und das von Dorothee Rupp initiierte Projekt, gerade in Corona-Zeiten die einheimischen Geschäften unterstützen zu können, hat sich bewährt. Inzwischen sind Gutscheine im Wert von mehr als 70.000 Euro bei der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück oder der Sparkasse Rhein-Nahe an Kunden aus der Region gegangen – und gut 70 Prozent davon wurden in den inzwischen 56 Akzeptanzstellen auch bereits eingelöst, berichtet die Stadtmarketingbeauftragte.