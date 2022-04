Guter Tropfen für das Dorfjubiläum 2022: Weinsheimer Winzer füllten 2021er Riesling ab

Zwar feiern die Weinsheimer wegen Corona zwei Jahre später, aber einen solchen Jubiläumswein sollte es trotzdem geben. Nun haben die örtlichen Winzer ihr Gemeinschaftswerk abgeliefert: Ein 2021er „Weinsheimer Riesling“ ist es geworden, 1250 Flaschen (0,75 Liter) und rund 120 Magnum-Flaschen, die im Weingut Funck-Schowalter abgefüllt wurden.

Mit 11,5 Volumenprozent Alkohol, 18 Gramm Restzucker und moderater Säure präsentiert sich ein toller, fruchtiger Tropfen im Glas, der erstmals beim großen Jubiläumsfest (4. und 5. Juni) verkostet werden kann. Die Etiketten steuert die Rainer Herrmann GmbH bei.

„Wir freuen uns alle sehr, dass das Projekt der Weinsheimer Winzer so beeindruckend umgesetzt wurde. So kann man das Jubiläum sogar schmecken“, sagt Ortsbürgermeister Heiko Schmitt schmunzelnd. Am Projekt beteiligt waren die Weingüter Dietrich Lauff, Funck-Schowalter, Karlfried Weyl, Thomas Weyl und Klein-Wine sowie die Winzerfamilien Erich Weyl, Manfred Funck und Adolf Eyer.