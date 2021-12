Strom, der Transport von elektrischen Ladungsträgern, bewegt. Tag für Tag. Auch Rolf Steffen. Der 63-jährige Elektroinstallateurmeister mit 13 Mitarbeiter starkem Betrieb an der Grete-Schickedanz-Straße Planigs nimmt Abschied. Von seinem Amt als Innungsobermeister. Am 1. Januar folgt ihm der Bockenauer Michael Will, einst Steffens erster Azubi und auch sein erster Prüfungsbester. Senior Steffen wird Ehrenmeister seiner Innung.