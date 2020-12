Windesheim/Guldenbachtal

Eisenbahnergewerkschaft und DGB setzen sich für eine rasche Reaktivierung der Hunsrückbahn ein. So schnell will der Vorstand der Interessengemeinschaft (IG) Hunsrückbahn – So nicht“ mit Sitz in Windesheim das Thema aber nicht abgewickelt sehen. Er betont seine Forderungen zur Reaktivierung.