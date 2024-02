2018 gründete sich im Bonhoeffer-Haus, angestoßen auch vom Arbeitskreis „Wohnen für Flüchtlinge“, das „Bündnis für Wohnen“. Ziel war es schon damals, das Thema zur Kommunalwahl 2019 stärker in den Fokus zu rücken. Alle beteiligten Gruppen und Verbände stellten nun, mehr als fünf Jahre später, am Freitagabend fest, dass sich in Sachen Angebot günstiger Wohnungen in Bad Kreuznach nichts getan hat.