Im Mai mit der Planung begonnen, bis Weihnachten fertig. Das gelingt sicherlich selten, wenn es um grundlegende Projekte in der Schulsanierung oder der Aufwertung von Immobilien geht. Der Einbau der Jalousien in der Grundschule in Hennweiler verlief reibungslos. Nun soll bis Weihnachten noch ein neues Großspielgerät aufgebaut werden.