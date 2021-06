Grundschule am Kohleweg nimmt Gestalt an

Bad Kreuznachs neue Grundschule wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an der Ecke Bösgrunder Weg/Kohleweg gebaut. In seiner Sitzung beschloss der Stadtrat am Donnerstagabend in virtueller Runde, einen sogenannten Letter of Intent, eine Absichtserklärung, für das Grundstücksgeschäft mit der Stiftung Kreuznacher Diakonie zu unterzeichnen. Dafür gab es 35 Ja- und drei Neinstimmen (AfD) und zwei Enthaltungen – soweit man es dem unübersichtlichen virtuellen Abstimmungsprozess entnehmen konnte.