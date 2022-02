„Ich bin stolz darauf, dass wir dieses Gebäude letztendlich so renoviert haben, wie es heute dasteht.” Das betonte Wallhausens Ortsbürgermeister Franz-Josef Jost bei der Vorstellung der nun zu Ende gehenden langjährigen Sanierungs- und Baumaßnahmen an und in der ehemaligen Schule von 1723 in der Kirchgasse.