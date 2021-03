Auch am kommenden Samstag werden sich Menschen auf dem Kornmarkt versammeln dürfen, um gegen die Corona-Regeln zu demonstrieren und sich, wie sie selbst sagen, „für die Wiedereinführung der Grundrechte einzusetzen“. Am vergangenen Samstag war diese Versammlung eskaliert. Es kam zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 64-jähriger Mann aus Bad Kreuznach in Gewahrsam genommen wurde, weil er sich bei der Kontrolle einer Maskenverweigererin handgreiflich eingemischt hatte.