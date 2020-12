Bad Kreuznach

Der ÖPNV in Bad Kreuznach fährt weiter in die Krise. Steuert er auch in eine Sackgasse? Die Konzessionen für die innerstädtischen Buslinien 202 und 203 laufen Ende November aus. Die Stadtbus GmbH hat keine Verlängerung dafür beantragt. Damit die Busse dort auch danach weiter fahren, hat der Stadtrat im Juni einstimmig Ausgleichzahlungen über 250.000 Euro beschlossen. Doch inzwischen hat die Stadtbus GmbH beim zuständigen Landesbetrieb Mobilität beantragt, sie von allen Linien zu entbinden, da eine wirtschaftliche Durchführung nicht mehr möglich sei. Die Konzessionen laufen noch bis Ende 2021.