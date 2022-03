Der Ortsverband Nahe-Glan der Grünen hat anlässlich der Podiumsdiskussion der der VHS Soonwald in Münchwald auf seiner Internetseite unter www.gruenenaheglan.de ein Positionspapier zum Ausbau der Windkraftanlagen in der Verbandsgemeinde veröffentlicht. Er bezieht sich dabei auch auf die Petition der Initiative Soonwald. Das Papier befürwortet den Ausbau der Windenergie in der Region und speziell in der VG Nahe-Glan.