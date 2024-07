Plus Meisenheim

Großübung deckt Schwachstellen auf: Fiktiver Brand im Gesundheitszentrum Glantal in Meisenheim

Von Roswitha Kexel

i Falldarsteller zeigten sehr realitätsnah Krankheitsbilder und Patientenverhalten bei der Evakuierung aus dem verrauchten Gebäude. Foto: Roswitha Kexel

Eine Brand-, Rettungs- und Evakuierungsübung in der Größenordnung wie am vergangenen Samstag hat das Gesundheitszentrum Glantal (GZG) noch nicht erlebt. Das erklärte Ann-Kathrin Bechthold, die stellvertretende kaufmännische Direktorin, die an der Vorbereitung der Übung über mehrere Monate mit dem Feuerwehrführungsdienst der VG Nahe-Glan unter Leitung von Florian Seith und dem Wehrführer der Einheit Meisenheim, Michael Bayer, beteiligt war.