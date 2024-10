Großer Bahnhof für deutsche Majestät: Weinprinzessin wird Donnerstag in Mandel empfangen

Anzeige

Es wurde also eine kurze Nacht, denn am Samstag galt es schon wieder, zur Lese in den Wingert auszurücken.In Mandel erwartete die glücklichen Heimkehrer denn auch ein Riesenplakat zu Ehren der Deutschen Weinmajestät, das jetzt im Garten der Familie Gräff prangt. Geplant ist nun ein großer Empfang am Donnerstag, 31. Oktober, ab 17 Uhr in der Mandeler Schlossberghalle. Und natürlich wird Katharina Gräff auch am Samstag, 2. November, im Rampenlicht stehen, wenn sie ihre Naheweinkrone am Wahlabend im Kurhaus Bad Kreuznach an die frisch gekrönte Nachfolgerin übergibt. Foto: Uwe Anspach/dpa