Langenlonsheim

Großeinsatz in Langenlonsheim: Dach der Realschule brennt – Chemieraum betroffen?

Feueralarm an der Realschule Plus in Langenlonsheim: Auf dem Dach der Schule standen am Sonntag etwa 50 bis 60 Quadratmeter Fotovoltaikanlage in Flammen. Zwischenzeitlich bestand Sorge, dass der Chemieraum der Schule betroffen sein könnte, was ein Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung darstelle.