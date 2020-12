Ingelheim

In der Leitstelle des Polizeipräsidiums Mainz ging am Freitag gegen 13.05 Uhr der Notruf ein, dass ein unsicher wirkender Mann in Ingelheim an der Mole in den Rhein zu stürzen drohe. Als die Streife die Mole im Ingelheimer Stadtteil Frei-Weinheim erreichte, stand der Mann bereits einige Meter vom Ufer entfernt bis zu den Knien im Wasser und reagierte nicht auf Zurufe der Polizisten. Er ging komplett in den Hochwasser führenden Rhein und wurde wegen der starken Strömung sofort vom Ufer weggetrieben.