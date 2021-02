Groß angelegte Personensuche am Sonntagabend bis spät in die Nacht und am Montag: Polizei, mehrere Feuerwehren und die Facheinheit Rettungshunde-/Ortungstechnik RHOT 3 um Staffelführer Thorsten Schmitt und Ausbilderin Annette Schmitt, die bei der Feuerwehr Bad Sobernheim stationiert ist, waren mit sechs Personenspürhunden am Sonntag im Einsatz, um den 13-jährigen Jonathan zu suchen, der seit dem frühen Sonntagabend vermisst wird.