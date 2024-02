Plus Bonn/Kirn Große Solidarität mit krebskranken Kindern: Goldene Schleifen auch in Region Nahe-Hunsrück Am heutigen Donnerstag (15. Februar) ist der internationale Kinderkrebstag. In der Region Nahe-Hunsrück kümmern sich vor allem der Förderverein Lützelsoon und die Soonwaldstiftung um erkrankte Kinder. Von Armin Seibert

Ein trauriger Gedenktag wird am Donnerstag, 15. Februar, begangen: der internationale Kinderkrebstag. Jährlich erkranken in Deutschland etwa 2200 Kinder und Jugendliche an Krebs. Mehr als 80 Prozent der Betroffenen kann geholfen werden, während bei Erwachsenen es nur etwa jeder Zweite schafft, die Krankheit zu überwinden. In der Region Nahe-Hunsrück kümmern ...