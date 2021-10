Es war ein Extremhochwasser am Oberlauf des Ellerbachs, welches sich am Abend des 4. Juni nach stundenlangen sturzartigen Regenfällen ereignete. Und auch wenn das Wasser sich nicht mehr in den Bachläufen des Soonwalds halten ließ, waren die Schäden insgesamt überschaubarer als wenige Wochen später an der Ahr.