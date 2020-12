Bockenau

Zur jüngsten Sitzung des Bockenauer Gemeinderats lud Ortsbürgermeister Jürgen Klotz wegen Corona in die Bockenauer-Schweiz-Halle ein. Dabei schuf das Gremium die grundsätzlichen Voraussetzungen, ein bisher noch im bauplanungsrechtlichen Außenbereich liegendes Grundstück in der Ellerbachstraße in Fortsetzung an die vorhandene Gebäudereihe in die künftige Bebauung einzubeziehen.