Die Welle der Hilfsbereitschaft ist in vielen Orten spürbar – es wird für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gesammelt und mit den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb die Solidarität mit den Bewohnern des Landes Ausdruck verliehen. So hat Svetlana Dobudko in Meddersheim Sachspenden gesammelt, die sie am Montagabend zur Freien evangelischen Kirchengemeinde nach Monzingen gebracht hat.