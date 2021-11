Großbrand konnte verhindert werden

Mit sehr viel Glück wurde ein beginnender Dachstuhlbrand am Montagnachmittag in der Kirner Innenstadt rechtzeitig festgestellt und gelöscht. Die Freiwillige Feuerwehr Kirn war um 15 Uhr noch in der Amalienstraße gegenüber der Grundschule nach einem Einsatz im Mutter-Kind-Heim mit dem Einpacken ihrer Geräte beschäftigt, als erneut die Funkmelder ausgelöst wurden. Diesmal hieß das dem Einsatzstichwort „Dachstuhlbrand – Rechte Hahnenbachstraße“. Der Rettungsdienst, der grade zurück in die Wache am Kirner Krankenhaus unterwegs war, änderte die Tour in Richtung Stadt. Die Feuerwehr fuhr die nur 350 Meter zum neuen Einsatzort weiter, parallel wurden weitere Kräfte zur Wache beordert. Genau gegenüber dem abgebrannten Fachwerkhaus am Hahnenbach stieg Qualm aus dem Dach, kleinere Flammen waren sichtbar. Der Brandherd lag vermutlich unterhalb eines Dachfensters, das Feuer hatte bereits die Dachisolierung erfasst. Da in der Hahnenbachstraße alle Häuser direkt aneinander gebaut sind, bestand höchste Gefahr.