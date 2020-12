Kreis Bad Kreuznach

Während die evangelischen Christen am Samstag den Reformationstag feiern und damit daran erinnern, dass Martin Luther am Vorabend von Allerheiligen seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg anschlug, begehen die Katholiken im Kreisgebiet am Sonntag das Fest Allerheiligen mit dem Brauch der Gräbersegnung. Die findet trotz steigender Corona-Zahlen statt.