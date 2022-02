Am Vorabend des Valentinstags am gestrigen Montag hatte Pfarrerin Lina Neeb Paare und Singles zum „Gottesdienst für Herzblätter“ in die evangelische Kirche Hackenheim eingeladen. Im Vorfeld hatte die junge Seelsorgerin einen besonderen Gottesdienst versprochen und Wort gehalten, stand er doch ganz im Zeichen der Liebe.