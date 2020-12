Waldalgesheim

Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Diese alte Weisheit trifft auch auf den Waldalgesheimer Prädikanten Hans Joachim Kirstein von der evangelischen Kirchengemeinde Münster-Sarmsheim/Waldalgesheim zu. Er machte sich in den Tagen vor Ostern Gedanken über den traditionellen Festgottesdienst an Ostersonntag, der in diesem Jahr ausfallen musste.