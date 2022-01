Bingen

Gleis verwechselt: Bahnbetriebsunfall in Bingen

Am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr wurden, kurz vor der Einfahrt eines Zuges in den Bahnhof Bingen-Stadt, Gleisbauarbeiten für die DB durchgeführt. Zur Durchführung der Arbeiten ist eine Weichensperrung veranlasst und eine Bau-Lore in den vermeintlich gesperrten Bereich verbracht worden.