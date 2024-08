Plus Bad Kreuznach Glanzstunden von Wine Fever waren am späten Abend: Roaract zelebrierte Charity-Weinfest in Bad Kreuznach Von Josef Nürnberg i Die Stimmung war bei der fünften Auflage des Charity-Weinfestes „Wine Fever“ von Rataract im Garten der Römerhalle ausgezeichnet. Foto: Josef Nürnberg Veranstaltungen im idyllischen Garten der Römerhalle boomen einfach. Erst recht, wenn das Wetter wie Freitag und Samstag mitspielt und wenn tolle Weine sowie ausgefallene Speisen auf der Karte stehen. Von daher konnte der Rotaract Club Bad Kreuznach bei der fünften Auflage seines Charity-Weinfestes „Wine Fever“ nichts falsch machen. Lesezeit: 2 Minuten

War der Besuch zu Beginn am Freitagabend zunächst etwas schleppend, war der Ansturm bei etwas milderen Temperaturen in den späteren Abendstunden ausgezeichnet. Die glücklichsten Personen an den Abenden dürften der Rotaract-Präsident Robin Göckel und der Gründungspräsident von Rotaract, Maximilian Jäck, gewesen sein, die über den Ansturm begeistert waren. Die Jugend ...