Der Kreisausschuss sollte in seiner Sitzung am Montag beschließen, den Auftrag für die Teilerneuerung der Glanbrücke im Zuge der Kreisstraße 65 an die Firma Aventas Bau in Illingen zum Angebotspreis von 644.220,66 Euro bei einem Kreisanteil von exakt 639.661,77 Euro zu vergeben – Letzterer reduziert durch Landeszuschüsse in Höhe von 484.000 Euro. Das teuerste der acht vorliegenden Angebote belief sich sogar auf 993.000 Euro.