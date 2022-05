Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause waren am Sonntag wieder Trillerpfeifen und Trommelschläge in der Bad Kreuznacher Innenstadt zu hören: Zum Tag der Arbeit am 1. Mai zogen rund 200 Gewerkschafter mit Fahnen und Transparenten unter dem Motto „GeMAInsam Zukunft gestalten“ vom Bahnhof über die Wilhelmstraße und Hochstraße durch die Neustadt zum Kornmarkt.