Gesundheitsamt Mainz-Bingen: Wieder 35 neue Corona-Fälle gemeldet

Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 15:44 Uhr

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldete am Freitag (mit Stand von Donnerstag, 19 Uhr) elf Neuinfektionen im Landkreis Mainz-Bingen (keine Reiserückkehrer) und 24 neue Fälle in der Stadt Mainz (davon zwei Reiserückkehrer).

Insgesamt sind bislang damit 1841 (plus 35 zu gestern) Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Davon kommen 683 aus dem Landkreis Mainz-Bingen, 1158 aus der Stadt Mainz. Die Zahl der bereits Genesenen liegt bei 1589 (plus 13), davon in Mainz-Bingen 581 (plus 5) und in der Stadt Mainz 1008 (plus 8).

Als aktuell infiziert gelten 197 Menschen (plus 22), davon in Mainz-Bingen 76 (plus 6) und in der Stadt Mainz 121 (plus 16). Pro 100.000 Einwohner gab es in den jüngsten sieben Tagen im Landkreis 24 Fälle, in Mainz 45.