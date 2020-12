Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 15:52 Uhr

Kreis Mainz-Bingen

Gesundheitsamt Mainz-Bingen: Eine Neuinfektion – keine weiteren Toten

Das Gesundheitsamt Mainz-Bingen meldete am Dienstag (mit Stand von Montag, 19 Uhr) aktuell in Mainz und Mainz-Bingen 1009 (plus 1 zum Vortag) Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.