Gesundheit im neuen, erlebbaren Format: Vielseitiges Wohlfühlangebot in der Felkestadt Von Bernd Hey i Die Organisatoren und Anbieter des ersten „#FeelGoodDay2024" am Sonntag, 15. September, rührten auf dem felkestädtischen Marktplatz kräftig die Werbetrommel. Foto: Bernd Hey Gesundheitsmessen haben in der Felkestadt mit Heil- und Aktivwald als Leuchtturmprojekt, Katharina Schroth-Klinik und Kurhäusern, Vitalresorts oder Wellnesshotels einen ganz hohen Stellenwert: Bereits im 19. Jahrhundert legte der Lehmpastor Emanuel Felke mit seiner legendären Gesundheitskur, basierend auf den vier Elementen Licht, Luft, Wasser und heilender Erde, den Grundstein für das Gesundheitsbewusstsein weit über die Felkestadt hinaus.

Am Sonntag, 15. September, wird von 11 bis 18 Uhr mit 23 Anbietern in der Innenstadt (Marktplatz, Rathaus, Kaisersaal, Marum- & Freizeitpark) mit dem ersten „#FeelGoodDay2024“ zum überregionalen Wohlfühl-Erlebnis-Event eingeladen. Tag voller Aktivitäten und Mitmachaktionen Das Angebot richtet sich an Leute aus nah und fern und verspricht einen Tag voller Aktivitäten und ...