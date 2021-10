Alles wirkt noch ein wenig provisorisch in den Büroräumen der Kommunalverkehr Rhein-Nahe GmbH (KRN) im Sparkassen-Gebäude am Bad Kreuznacher Kornmarkt. „Start-up-Atmosphäre“ nennt Geschäftsführer Uwe Hiltmann das Ambiente lächelnd. Doch was hier entsteht, ist strikt durchorganisiert.