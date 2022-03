Gestrandet auf einem Hausdach: Bad Kreuznacher Feuerwehr bringt Igel in Sicherheit

Am Mittwochabend musste die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach zu einem nicht alltäglichen Einsatz ausrücken. In der Straße „Im Ellenfeld“ retteten die Einsatzkräfte einen Igel, der sich am Schneefanggitter auf dem Dach eines Einfamilienhauses befand.

Die Bewohner hörten zunächst ein Aufschlaggeräusch und fanden beim Nachschauen den Igel vor. Anschließend rückten die Kräfte des Löschbezirks Süd an, brachten ihre Drehleiter in Stellung und legten den Igel vom Drehleiterkorb aus vorsichtig in einen Pappkarton. Darin befindlich wurde er unverletzt nach unten gefahren und den Hauseigentümern übergeben, die den Igel in ihrem Garten aussetzten.

Wie der Igel allerdings auf das Dach kam, blieb bis zum Einsatzende rätselhaft. Der Einsatz dauerte etwa 30 Minuten, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach.