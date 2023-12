Gesteinsbrocken groß wie eine Waschmaschine: Straße nach Felssturz gesperrt

Nach dem Felssturz war zwischen Staudernheim und Bad Sobernheim kein Durchkommen mehr. Foto: Wilhelm Meyer

Vermutlich waren die lang anhaltenden Regenfälle die Ursache dafür, dass sich an der L232 zwischen Bad Sobernheim und Odernheim am Freitagabend ein Felsbrocken in Bewegung gesetzt hat und auf die Straße gerutscht ist. „Nach Aussage unserer Kollegen aus der Rufbereitschaft der zuständigen Straßenmeisterei hatte der Felsbrocken etwa die Größe einer Waschmaschine“, teilte Sandra Demuth, Pressesprecherin des Landesbetriebs Mobilität (LBM) am Dienstag auf Anfrage des Oeffentlichen Anzeigers mit.

Seither ist die Straße aus Sicherheitsgründen gesperrt. Am heutigen Dienstag ist laut Demuth nun eine Sicherungswand aufgestellt worden, die weitere Brocken aufhalten soll. Sobald die Arbeiten fertig sind, soll die Straße wieder freigegeben werden – voraussichtlich am heutigen Dienstag gegen 16 Uhr.