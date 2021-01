Wallhausen/Waldböckelheim

Der Fernunterricht ist bis zum 14. Februar verlängert, die Präsenzpflicht an den Schulen weiterhin aufgehoben. Und auch für die Grundschüler wird nun doch nicht ab dem 1. Februar Wechselunterricht angeboten, wie zwischenzeitlich geplant. Bei der Schul-IT-Betreuung des Kreises wird mit Hochdruck daran gearbeitet, die Infrastruktur mit WLAN in allen 22 Schulen an 23 Standorten auf den gleichen Stand zu bringen.