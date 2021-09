600 letzte Impfungen am Samstag: Das war's. Das Impfzentrum im Bad Sobernheimer Real-Markt ist Geschichte. Nach 100.200 Erst- und Zweitimpfungen von knapp 70.000 (von 160.000) Kreisbürgern seit 7. Januar endete der Betrieb am 18. September. Hier einige Stichworte aus der Abschlusspressekonferenz am Dienstagmorgen mit Landrätin Bettina Dickes und den beiden Leitern des Impfzentrums, Benjamin Hilger (sonst Pressesprecher des Kreises) und Anna Hinckel (sonst Leiterin der Kreis-Bußgeldstelle).