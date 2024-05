Plus Bad Kreuznach Geschlechterneutrale Ausschreibung: Erstmals tritt gemischtes Kandidatentrio für das Weinbaugebiet Nahe an Von Rainer Gräff i Dieses Trio bewirbt sich bei der Wahl am 4. November als Naheweinmajestäten: Tim Heck aus Hargesheim (von links), Katharina Gräff aus Mandel und Jana Blum aus Waldalgesheim. Die Aufnahme entstand bei der Vorstellung in der Pop-Up-Weinbar von Weinland Nahe. Foto: Rainer Gräff Wer repräsentiert das Weinanbaugebiet Nahe ab November? Am Dienstag stellte Weinland Nahe das Kandidatentrio vor – und betritt damit Neuland. Erstmals war das Amt der Naheweinmajestät geschlechtsneutral ausgeschrieben. Und tatsächlich stellt sich neben den Bewerberinnen Katharina Gräff (23) aus Mandel und Jana Blum (25) aus Waldalgesheim ein Mann zur Wahl: Tim Heck (25) aus Hargesheim. Lesezeit: 3 Minuten

Gewählt wird von einer Jury am 4. November in großem Rahmen, der ebenfalls neu gewählt wurde. Auf dem Kuhberg wird ein Festzelt mit 480 Plätzen aufgebaut, das am Abend vor der Wahl schon zum Feiern genutzt wird – bei der „Komm näher Winzerlounge“ präsentieren sich zwölf regionale Winzer mit ihren ...