Er ist selbst Besitzer zweier Labradore, die ihm immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern: Udo Ingenbrand ist Autor des Buches „...weil Hunde wahre Helden sind“. 45 Jahre lebte der nebenberufliche Autor in Bad Kreuznach, seit sechs Jahren wohnt er in Mainz. In seinem neusten Buch beschreibt er auf 178 Seiten, was es bedeutet, mit einem Vierbeiner zusammenzuwohnen.