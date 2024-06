Plus Bosenheim Geschichte einer 900-jährigen Vergangenheit: Als in Bosenheim noch die Kelten siedelten Von Josef Nürnberg i Ältestes Bauwerk in Bosenheim ist der in seinen Formen romanische Chor der Kirche, der später gotische Fensteröffnungen erhielt. Foto: Josef Nürnberg Einblicke auf die lange und spannende Historie der Gemeinde, die dieser Tage ihr 900. Jubiläum feierte. Lesezeit: 2 Minuten

Urkundlich tritt Bosenheim erst sehr spät in Erscheinung, nämlich in einer Schenkungsurkunde vom 7. Juni 1124, als der Graf von Sponheim dem Erzstift Mainz landwirtschaftliche Flächen in der Gemarkung Bosenheim für das neu gegründete Kloster in Sponheim schenkt. Doch der Ort, der am Sonntag sein 900. Jubiläum im Rahmen eines ...