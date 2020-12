Gesamtzahl der Infizierten im KreisKreuznach jetzt bei 1112: 50 weitere Menschen tragen Coronavirus in sich

Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 17:20 Uhr

In der Gesamtzahl enthalten sind auch die bisher insgesamt 735 (plus 9) aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie die neun Verstorbenen. Aktuell stehen somit 368 nachgewiesen infizierte Personen aus dem Kreis in der Betreuung des Gesundheitsamtes, 13 davon in stationärer Behandlung.

Die betroffenen Gebiete sind: Stadt Bad Kreuznach (140), VG Rüdesheim (45), VG Nahe-Glan (104), VG Bad Kreuznach (27), VG Langenlonsheim-Stromberg (30), VG Kirner Land (22).