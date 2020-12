Archivierter Artikel vom 28.06.2020, 18:28 Uhr

Bad Kreuznach

Gerettetes Küken überlebte Sturz leider nicht

Einen besonderen Einsatz in Form einer Tierrettung absolvierte die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach am Sonntag gegen 9.15 Uhr in der Kurhausstraße in der Nähe der Nahebrücke. Leider währte das Happyend für ein Entenbaby nur kurz.