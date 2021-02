Gerd Deutschler leitet seit einem Jahr die Staatsnwaltschaft Bad Kreuznach: Das Premierenjahr im Schatten des Coronavirus

Seinen Start in der Heimatstadt hatte sich Gerd Deutschler sicher anders vorgestellt: Seit Februar 2020 leitet der 51-Jährige die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach. Für Deutschler war es eine Rückkehr: Der langährige stellvertretende Leiter der Mainzer Staatsanwaltschaft stammt aus Bad Kreuznach, absolvierte 1989 am Gymnasium an der Stadtmauer sein Abitur und blieb seiner Heimatstadt immer verbunden, die berufliche Rückkehr – in leitender Funktion – war für ihn somit eine echte Herzensangelegenheit.