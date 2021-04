Der Frühling liegt in der Luft, was für das Gartencenter Rehner seit gestern im doppelten Sinne gilt. Im Gartencenter blüht es an allen Ecken, und pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang konnte Karl Rehner seine blühende Oase nach einem zehnwöchigen Lockdown wieder öffnen. Zu den ersten Besuchern gehörte gestern Daniela Schmitt, Wirtschaftsstaatssekretärin und FDP-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl.