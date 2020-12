VG Langenlonsheim-Stromberg

Raus in die Natur, Frühlingsluft schnuppern, sich bewegen, neue Kräfte tanken. Wie gut, dass die Region rund um Langenlonsheim und Stromberg genau das bietet, was der Seele guttut. Abwechslungsreiche Landschaften von Weinbergen über Wälder bis hin zu weiten Wiesen und plätschernden Bächen sind der Grund, dass wir uns alle hier so wohlfühlen, ganz gleich, ob ein kleiner Spaziergang geplant ist oder der Rucksack gepackt und die Wanderschuhe geschnürt werden.