Ein Wechsel an der Spitze vollzog sich auf der Versammlung der Elektronikerinnung: Bei den anstehenden Wahlen trat Obermeister Rolf Steffen nicht mehr an. Nach acht Jahren im Amt wolle er jetzt bewusst einen Generationenwechsel einleiten, meinte Steffen. Einhellig wählten die Innungsmitglieder Michael Will zu ihrem neuen Obermeister.